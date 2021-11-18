«Это отвал всего!»: новосибирский блогер Анастасия Иванцова показала свадебное платье

Новосибирский блогер Анастасия Иванцова (Агабекян) сегодня вышла замуж.

Новосибирский блогер Анастасия Иванцова (Агабекян) сегодня вышла замуж. За свадьбой популярной сибирячки преданно следили все ее поклонники в инстаграме — а их у девушки более 1,7 миллиона. На протяжении всего дня невеста радовала своих подписчиков, постепенно по деталям показывая свой свадебный образ. Наибольший восторг среди людей вызывало пышное платье Анастасии с очень длинным шлейфом.

— Ура, теперь мы муж и жена, — написала Анастасия на своей страничке в инстаграме, прикрепив небольшой видеоролик, где они вместе с мужем стоят в церкви. — Я самая счастливая на свете.

Буквально за три часа пост собрал более 257 тысяч просмотров и более 2 тысяч комментариев. Подписчики поздравляют Анастасию с торжеством и сравнивают ее с диснеевской принцессой:

— Счастья вам и любви на всю жизнь!

— Настя, платье — это просто отвал всего! Будьте счастливы!

— Как принцесса из диснеевских мультфильмов, — пишут люди.

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