Жители Оби пожаловались на стаю агрессивных псов, пугающую детей. Фото: предоставлено Ириной.

Жители города Обь рассказали о стае псов, которая бродит по улице Шевченко. Несколько собак, по словам горожан, особенно агрессивны. Сибиряки боятся, животные покусают детей, которые ходят в школу по этой дороге.

— В этой стае 7 собак. Некоторые из них с ошейниками — видно, на самовыгуле. Они лают, ведут себя агрессивно, когда мимо них идут дети. А ребятишек много — кого-то в салик ведут, кто-то сам в школу идет, — рассказала КП-Новосибирск жительница Оби Ирина.

По словам женщины, горожане несколько раз звонили в администрацию с просьбой принять меры — отловить псов. Там, как уверяет женщина, о проблеме знают, но только служба отлова ее решением не занимается.

— Неужели должно случиться не поправимое, чтобы наконец-то обратили внимание на это? — добавила сибирячка.

Женщину в соцсетях поддержали и другие жители Оби. Они заявили, что боятся отпускать детей на улицу из-за стай агрессивных псов, которые неприкаянно бродят по городу.

Ранее КП-Новосибирск писала, как бродячие собаки напали на 12-летнюю девочку в Дзержинском районе Новосибирска. Чудом, ребенок не получил серьезных травм.

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