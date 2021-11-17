Новосибирская модель, назвавшая участниц «Красы России» необразованными, проиграла в финале конкурса

Марии в финале не повезло. Фото: Фото: www.instagram.com/mariaavishnyakova/

17 ноября в Сочи девушки со всей страны боролись за победу в финале конкурса «Краса России». Среди конкурсанток была и 22-летняя модель из Новосибирска Мария Вишнякова.

Накануне финала сибирячка призналась, что не в восторге от других участниц: мол, среди них мало образованных, умных девушек. И сказала, что многие удивили ее своей непорядочностью.

На конкурсе Марии не повезло: после выхода в купальниках жюри выбрали финалисток, и она не вошла в топ-12 конкурсанток, продолживших борьбу за корону главной красавицы страны.

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