Новосибирская модель, назвавшая участниц «Красы России» необразованными, проиграла в финале конкурса

Марии в финале не повезло. Фото: Фото: www.instagram.com/mariaavishnyakova/
17 ноября в Сочи девушки со всей страны боролись за победу в финале конкурса «Краса России». Среди конкурсанток была и 22-летняя модель из Новосибирска Мария Вишнякова.
Накануне финала сибирячка призналась, что не в восторге от других участниц: мол, среди них мало образованных, умных девушек. И сказала, что многие удивили ее своей непорядочностью.
На конкурсе Марии не повезло: после выхода в купальниках жюри выбрали финалисток, и она не вошла в топ-12 конкурсанток, продолживших борьбу за корону главной красавицы страны.
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