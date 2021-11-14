«Здесь мало умных девушек»: новосибирская модель рассказала о закулисье конкурса «Краса России»

Мария представит Новосибирск на конкурсе. Фото: www.instagram.com/mariaavishnyakova/

17 ноября в Сочи пройдет финал конкурса «Краса России»: за победу в нем будут бороться 50 девушек со всей страны. Одной из участниц стала 22-летняя модель из Новосибирска Мария Вишнякова. Девушка откровенно рассказала о закулисье шоу и объяснила, почему не в восторге от некоторых участниц.

Маша занималась плаванием и гимнастикой. Фото: www.instagram.com/mariaavishnyakova/

«ПРИЕЗЖАЮТ ЗА СПОНСОРАМИ»

Мария еще два года назад была далека от модельного бизнеса: она спортсменка, шесть лет занималась гимнастикой, а еще баскетболом, плаванием. Кстати, именно гимнастика ей пригодилась для творческого номера на «Красе России» - девушка приготовила выступление с лентой.

- В детстве я была скромной отличницей, училась на пятерки. Мне нравилось участвовать в соревнованиях, но я стеснялась, - призналась КП-Новосибирск Маша. - Я считаю, что у меня очень хорошее воспитание, и на конкурсе, смотря на других участниц, я еще больше в этом убедилась.

- Что вас смутило в конкурсантках?

- Здесь очень мало образованных, умных девушек. Этот мир такой - не совсем порядочный, не ценящий себя по-настоящему. Когда живешь с девочками рядом, то видишь, как они разговаривают, что делают. И когда потом одна из участниц сказала, что хочет открыть приют для детей, меня это сильно удивило. Этот конкурс для меня открывает худшее в людях, я узнала, какие бывают девушки и зачем они приезжают сюда. Большинство из них ищет спонсоров…

Специальность Марии - экономика. Фото: www.instagram.com/mariaavishnyakova/

К слову, если блондинку из Новосибирска кто-то из-за стереотипов может посчитать симпатичной, но недалекой, то на самом деле это не так.

- Я с детства любила алгебру и геометрию, закончила Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «экономика». Я считаю, что получить высшее образование очень важно, это такая подушка безопасности, которая все равно пригодится в жизни, - утверждает Маша. – Почему не стала работать по специальности? Перед выпускным я попала к хорошему мастеру, она сделала мне красивый образ. И я поняла, что тоже хочу стать визажистом. Пошла на курсы, и сейчас я не только визажист, но и стилист.

Маша стала моделью 2 года назад. Фото: www.instagram.com/mariaavishnyakova/

«ЖИВЕМ В ОДНОМ ОТЕЛЕ С ПРИЛУЧНЫМ»

А в модельный бизнес Маша попала благодаря… конкурсу красоты:

- В 2019 году я в торговом центре ждала подругу, а там шел кастинг на «Мисс России». Организаторы увидели меня и предложили поучаствовать. Я сначала застеснялась, но в итоге решилась и выступила в дефиле в купальниках. И стала одной из двух участниц от Новосибирска, которых выбрали на итоговый кастинг в Москве. В финал я не попала, но совсем не расстроилась.

А в этом году у Маши все получилось, и на конкурс в Краснодарский край она привезла подарки с сибирским колоритом – берестяной туесок и берестяную тарелочку с гербом Новосибирска.

- Кстати, живем мы в одном отеле с Павлом Прилучным, вот только пока я еще с ним ни разу не общалась, - говорит девушка.

Маша следит за питанием. Фото: www.instagram.com/mariaavishnyakova/

Зато все девушки за три недели подготовки к конкурсу успели оценить шведский стол, который предлагают в отеле.

- Нам, например, предлагают разные салаты из капусты, несколько видов котлет, медовик, запеканки, блины, - говорит Маша. – Каждый может есть, как хочет, но я слежу за питанием, хочу на сцене выглядеть красивой. Тем более в 7.30 утра у нас постоянно проходит пробежка и растяжка.

Поможет ли такой настрой Маше победить, узнаем уже через три дня.

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