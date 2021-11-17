В Новосибирске оперный театр сменил цвет подсветки на фиолетовый

Следующим вечером подсветка уже будет обычной. Фото: kas_el
Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями оперного театра, сменившего традиционную лаконичную подсветку на фиолетовый цвет.
Такую акцию НОВАТ провел в среду, 17 ноября, в честь Всемирного дня недоношенных детей. Ведь фиолетовый — официальный цвет благотворительного фонда помощи малышам, родившимся раньше срока.
Фиолетовый — официальный цвет благотворительного фонда помощи детям, родившимся раньше срока. Фото: dimka929
Напомним, новое световое оформление у театра появилось 12 мая 2020 года к 75-летию НОВАТА. Тогда дизайнерское решение вызвало споры между молодежью, которым понравились кислотные оттенки подсветки, и старшим поколением, посчитавшим освещение слишком вызывающим.
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