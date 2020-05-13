«Обескуражена...»: вице-мэр Новосибирска прокомментировала новую подсветку оперного, на которую ушло почти полмиллиарда

НОВАТ, он же Новосибирский театр оперы и балета, главный символ столицы Сибири, заиграл новыми красками. К 75-летию театра на здании появилось новое световое оформление, теперь по ночам монументальное сооружение переливается множеством цветов. Судя по порталу госзакупок, на светильники и саму систему потрачено более 400 миллионов рублей!

На систему освещения ушли большие деньги - более 400 миллионов рублей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Молодежи яркие краски, судя по Инстаграму, понравились. Они делают селфи на фоне кислотного фасада. А вот поколению чуть постарше, которое обитает в Фейсбуке, наоборот, некоторым дизайнерское решение напомнило светомузыку из 80-х. «Кислотненько», «Что за шапито», «Пошло и ЛГБТ-шно», — ругаются комментаторы, глядя на радужный фасад.

КП-Новосибирск опросила известных новосибирцев, чтобы узнать об основных претензиях.

_katrin_shestakova_ Жизнь - это то, что проходит мимо нас, пока мы строим планы...

Вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова:

— Как мне? Я себе придумала одно слово по этому поводу — обескуражена. Больше комментировать не буду, все-таки по этому поводу должны высказываться художники, лучше их спрашивать.

sukharnikova_sasha Не все оценили яркие краски.

Общественник Дарья Макарова:

— Есть мировой опыт, есть определенные подходы к оформлению зданий подсветкой. Наш оперный — это не просто театр, это символ города, один из уникальнейших объектов архитектуры в нашей стране. А его уродуют бешеной подсветкой, которая не соответствует ни этому зданию, ни его стилю архитектурному, ни назначению. Те люди, которые это сделали, по всей видимости, лишены хотя бы минимального художественного вкуса. Мне интересно, кто согласовал это варьете? Полностью была обесценена многолетняя культурная составляющая этого места. Мне противно смотреть на это.

a_myp_myp Гироскутер освоен. По поводу новой подсветки Оперного театра - красиво

Краевед, сотрудник «Музея Новосибирска», автор книг об истории города Константин Голодяев:

— Я считаю, что здание нашего оперного театра является классическим. А сам театр - академический. Негоже такому заслуженному театру выглядеть вот так нелепо, это же пункт №1 для посещения иностранных гостей и высоких лиц, которые к нам приезжают. Подсветка, безусловно, нужна, но без всяких перемигиваний, мигалок. Это должен быть ровный белый свет, который бы соответствовал предназначению театра, здания.

sorokin_ag Вечерний Новосибирск! май 2020 #новосибирск #нск #сибирь #город #театр

Общественник, дизайнер и архитектор Андрей Радаев:

— Заявляется, что уникальная подсветка позволяет делать фантастические вещи. Но я на данный момент не вижу фантастических вещей. Просто разукрасили в разные цвета фасад. Это не вариант для классического, а для нас еще и героического здания, построенного в годы войны. Для нас это символ столицы Сибири. Подсветка должна быть строгой, не должно быть этих цирковых цветов. А сейчас какая-то радуга, она не к месту. Хватало бы белого теплого света, могли быть градации света от теплого до холодного, но не красный, зеленый, синий цвета, они ядовито выглядят.

sweetln_ Выходишь с работы и случается разрыв сердечка, и совсем не потому что адская аллергия на тополиный пух

Мы также попросили прокомментировать новую подсветку в самом театре. Спросили, кто стал идеологом нового решения, что за художник разрабатывал новую световую «одежду» и навсегда ли НОВАТ поменял свой цвет. Написали письменный запрос, ждем ответа. Пока же неофициально сотрудники сказали, что работа подрядчика театром еще не принята.

— Идет проверка работы оборудования, мы его только настраиваем, — прокомментировали в НОВАТе КП-Новосибирск. То есть, скорее всего, техники только настраивают «палитру». И цвета на фасаде еще могут поменяться.

glushenkovatatiana Тёплый, почти летний вечер, в воздухе дурманящая сладость цветущей яблони, черёмухи и липы

МНЕНИЕ «ЗА»

«Ярко, красиво, позитивно!»

Наш колумнист Вадим Алексеев признается, что ему подсветка понравилась. И вот его аргументы в защиту театра:

- Я понять не могу, где сибиряки таким аристократизмом пропитались? Оперный им не тем огоньком светится. Ну понятно, у нас же город тонкого вкуса. Нам надо, чтобы не яркими цветами театр горел, а ласкал искушенные взоры легким матовым свечением. Или чего нужно? Каких, Тангейзер вас подери, вы художественных решений хотите? Как всем угодить-то?

Да я бы понял эти стремления к высокому штилю, ежели б мы во всем так эстетствовали. Но тогда откуда в этом эпицентре вселенского вкуса — небритые мужики в растянутых футболках, бросающие бычки на тротуар? Вот идет такой по Красному проспекту, возмущается — «испохабили театр, безвкусицу сделали» — и смачно так на асфальт сморкается.

Откуда, скажите, в нашем городе благородных девиц и ценительниц прекрасного — барышни с розовыми волосами, а? Вот яркий купол театра им не нравится, а из своего купола елочную игрушку сделать — это нормально, да? И вот Кехман, мол, виноват, что у этих людей совета не спросил, референдум не провел. Нормальный театр, нормальная иллюминация. Ярко, красиво, позитивно! Настроение поднимается. С днем рождения, оперный!

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