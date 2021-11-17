Под Новосибирском столкнулись грузовик с зерном и бензовоз: ДТП перегородило проезд по трассе

Авария произошла на трассе Р-256. Фото: «АСТ-54»
Под Новосибирском на трассе между поселком Линево и станцией Ложок столкнулись МАЗ, перевозивший зерно, и военный бензовоз КамАЗ.
— От удара прицеп МАЗа опрокинулся в кювет, и зерно высыпалось наружу. А КамАЗ же повис, оперившись прицепное устройство, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».
Детали происшествия уточняются. Фото: «АСТ-54»
Из-за аварии образовалась пробка в несколько километров в оба направления. Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее КП-Новосибирск писала, что во вторник,16 ноября, на этой же трассе произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.
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