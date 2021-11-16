В ДТП под Новосибирском, где иномарка столкнулась с грузовиками, погиб человек

Стали известны подробности ДТП под Новосибирском, где иномарка загорелась после столкновения с грузовиком. Фото: Кадр из видео "АСТ-54"

Стали известны подробности ДТП под Новосибирском, где иномарка загорелась после столкновения с грузовиками. Как пояснили в областном ГУ МВД, в аварии погиб один из пассажиров.

— На трассе р-256 произошло столкновение 3-х автомобилей — 2-х грузовых и легкового «БМВ». В результате ДТП, от полученных травм скончался пассажир «БМВ», — сообщили в МВД. — Водитель грузового и легкового автомобиля, а также 3 пассажира легкового автомобиля: 27-летняя женщина и двое детей (одному из них было 13 лет, а другому — несколько месяцев) были доставлены в больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

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