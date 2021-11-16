Под Новосибирском легковушка столкнулась с грузовиком, вылетела в кювет и загорелась

Вечером, 16 ноября, на трассе под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"

Вечером, 16 ноября, на трассе под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль: от удара последний слетел в кювет и загорелся. Очевидцы сообщают о погибших.

— В легковой машине ехала семья: дедушка, родители и двое детей 5 и 3 лет. Родители сейчас находятся в тяжелом состоянии, а пенсионер погиб, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — Водитель фуры также выжил.

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что на месте ЧП работают экстренные службы: туда прибыли спасатели и скорая помощь.

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