Мэр Новосибирска приостановил строительство киосков в городе после митинга на МЖК

Анатолий Локоть на месяц приостановил строительство на территории города киосков после митинга на МЖК. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анатолий Локоть на месяц приостановил строительство на территории города киосков после митинга, который устроили жители МЖК. Напомним, людей возмутила перспектива строительства на улице Высоцкого новых торговых павильонов. На площадке, где ранее были снесены незаконно построенные гаражи, новосибирцы хотели бы видеть сквер.

— Я несколько раз ставил задачу не увеличивать, а сокращать там количество нестационарных объектов. На митинг вышли конкретные люди, и объяснить им, почему в этом хаосе ларьков мы ставим еще один, я не могу! Потому что ставил совсем другую задачу, — пояснил Анатолий Локоть.

В течение месяца специалисты мэрии и районных администраций должны провести мониторинг действующих ларьков и киосков в городе. После этого власти уже будут принимать решение о строительстве новых торговых объектов.

Что же касается МЖК, то, по словам главы администрации Октябрьского района, торговыми точками эта местность перенасыщена.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о митинге, на который вышли жители МЖК. В субботу, 13 ноября, на улице Высоцкого собрались несколько сотен человек. За строительство сквера новосибирцы собрали более 20 тысяч подписей.

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В Новосибирске жители Октябрьского района столкнулись с беспрецедентной циничностью: им обещали сквер, но предприниматели огородили землю под строительство павильона (подробнее).

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