«За сквер!» - горожане высказались против торговых ларьков на МЖК

На МЖК колоссальное количество торговых павильонов, но слишком мало зелени. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Событие, что произошло в Новосибирске 13 ноября, можно назвать беспрецедентным: люди массово выступили против аннексии города торговыми ларьками. О том, что многочисленные павильоны, а особенно - пивные, заполонили сибирскую столицу, говорили и раньше - власти, общественники, предприниматели (кроме тех, разумеется, кто имеет свой коммерческий интерес). Но теперь позиция горожан от простого недовольства перешла к стадии требований. И, пожалуй, вполне обоснованно.

МЖК - периферия Новосибирска. Впрочем, нагромождение уличных ларьков вполне роднит микрорайон с центром. Здесь также полно непривлекательных павильонов и ощущается такой же дефицит зеленых зон. Вторая из этих двух проблем была близка пусть к частичному, локальному, но разрешению. Жители дали наказ депутату областного Заксобрания Сергею Конько о строительстве сквера. Свободная территория на пересечении улиц Волочаевской и Высоцкого пусть не большая, но достаточная для цветочных клумб, деревьев и скамеек.

Сергей Конько сказал, что строить сквер можно уже ближайшей весной. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Наказ прошел процедуры согласования, и жители уже представляли прогулки с детьми под кронами берез. На участок пришли строители, но… оказалось, не для того, чтобы разбить сквер: территорию огородили, готовясь возвести торговые павильоны.

Возмущенные горожане стали бить тревогу, писать в соцсети, и возник настоящий очаг социального напряжения. На 13 ноября жители запланировали серию одиночных пикетов за строительство сквера, а также собрание жителей дома на Высоцкого, 31.

Понимая особую остроту ситуации, глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков дал официальный комментарий:

- Размещение сквера за счет средств бюджета города не предусмотрено. При этом размещение зон отдыха, элементов благоустройства и озеленения возможно за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. В данном случае это предприятие «Альфа-девелопмент», которое является победителем аукциона по размещению нестационарного объекта на улице Высоцкого.

Жители единодушны во мнении: микрорайону нужен сквер. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Глава прокомментировал ситуацию заочно - его слова опубликовал сайт мэрии Новосибирска. Если бы Александр Колмаков вышел к жителям, то они наверняка задали бы ему ряд вопросов. Или, наоборот, указали на нестыковку в его комментарии. Дело в том, что вопрос финансирования сквера не является проблемой, и вряд ли проект будет серьезно посягать на городскую казну. Это принятый к исполнению наказ, который по закону подлежит финансированию. Причем, вероятно, из областного бюджета.

В то, что «победитель аукциона» будет вкладываться в сквер, люди явно не поверили. В субботу, как и планировали, вышли на спорный участок. Собралось несколько сотен жителей, и внушительное количество полицейских.

Горожане обратились к властям и просят прислушаться к их мнению. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Уважаемые граждане, вы участвуете в несанкционированном массовом мероприятии, - прокричал в мегафон сотрудник МВД и пригрозил административной статьей.

Жильцы отреагировали неодобрительным свистом. Ведь собрание собственников официально не запрещено, и однозначно определять его, как противозаконный митинг, полицейские не могут.

В центре участка появился православный батюшка - отец Дмитрий. Судя по всему - служитель церкви поблизости.

- Братья и сестры! Мне бы хотелось, чтобы в храм вы ходили не мимо ларьков, обливаемых грязью машин, не по этой грязюке, которая у нас сейчас под ногами, а чтобы был приличный тротуар и зеленая зона, которая была запланирована изначально! У меня есть большое сомнение в том, что человек, который построит киоски, построит здесь сквер. Делать надо город красивым, удобным. Конечно нужно строить сквер и дорогу к храму. Помоги господь! - Сказал батюшка, и жители поддержали его аплодисментами.

Собравшихся поддержал православный батюшка. Фото предоставлено участниками собрания.

Активист, давший слово Дмитрию, объявил, что за сквер выступает и местный ветеран Великой Отечественной войны. Сам он остался дома, но кто-то из жителей записал слова пенсионера на диктофон. Обратился ветеран к мэру Новосибирска.

- Уважаемый Анатолий Евгеньевич, убедительно прошу вас перед нашим домом чтоб не киоски ставили, а была зеленая зона. Чтобы деревья были, скамейки, чтобы люди могли выходить отдыхать. Убедительно прошу вас, - прозвучали записанные слова участника войны.

Депутат Горсовета Александр Мухарыцин напомнил, что идея о строительстве сквера - солидарная позиция местных жителей.

- Состоялась конференция, на которой присутствовал все делегаты от МЖК. И на конференции было принято решение построить здесь сквер. И сквер есть в наказах! - Подтвердил он.

Александр Мухарыцин подтвердил намерения депутатов о строительстве сквера. Фото предоставлено участниками собрания.

Депутат Заксобрания Сергей Конько высказался более подробно.

- Мы готовы начинать строительство сквера уже этой весной, - заверил он. А затем указал на забор, который поставили вдоль участка предприниматели. - Им дали 600 квадратов, а они загородили 6 тысяч. Под покровом ночи взяли и поставили забор, пока никто не смог отреагировать. Неужели у людей есть сомнения: пивнушку здесь делать, или сквер? Посмотрите соцсети: ни одного человека нет, который по доброй воле хочет здесь пивнушку.

Тем временем, еще несколько раз прозвучали требования полицейских, готовых выписывать административные протоколы. Несмотря на то, что официальный статус собрания позволял жителям общаться с депутатом, мероприятие затягивать не стали.

Сергей Конько подвел итог. По его словам, 20 тысяч жителей за строительство сквера. Отправить подписи депутат намерен мэру Новосибирска.

Жители собрали 20 тысяч подписей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Фактически произошел некий парадокс: власти отдали одну землю под два проекта - сначала под строительство сквера в рамках исполнения депутатского наказа, затем - под бизнес.

Ряд городских Telegram-каналов называет предполагаемого выгодоприобретателя строительства здесь павильонов. Заинтересованным предпринимателем может быть городской депутат-коммунист Андрей Любавский. Связь прослеживается через учредителя «Альфа-девелопмент» Александру Паршукову. Она занимается рекламным бизнесом и, судя по содержанию аккаунта в Instagram, обслуживает бизнес Любавского. Учитывая гламурный образ самой Паршуковой, можно предположить, что ее роль в бизнесе исключительно номинальна.

Сотрудники полиции пытались остановить участников собрания, но обошлось без составления протоколов. Фото предоставлено участниками собрания.

Если за строительством очередного павильона, действительно, стоит депутат, то получается занятная ситуация. Конкурирующими фактически стали два депутатских «проекта»: проект сквера - против проекта ларька. При этом выбор горожан очевиден.