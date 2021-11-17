Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Искитимском районе

Погиб 59-летний пассажир BMW. Фото: госавтоинспекция по НСО

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП в Искитимском районе. Напомним, авария случилась на трассе Р-256 поздно вечером, 16 ноября. Там столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, в салоне которого были 2 ребенка. В результате 1 человек погиб, а еще 5 пострадали.

Водитель грузовика доставлен с травмами в больницу. Фото: госавтоинспекция по НСО

— Вечером во вторник, 16 ноября, 21-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, столкнулся с МАЗом, а затем с автомобилем BMW, — рассказали в областной госавтоинспекции. — В ДТП погиб 59-летний пассажир BMW, с различными травмами в больницу доставлены остальные участники аварии, в том числе 3-летняя девочка и 4-месячный мальчик.

Дети так же доставлены в больницу. Фото: госавтоинспекция по НСО

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Водитель второго грузовика не пострадал. Фото: госавтоинспекция по НСО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП под Новосибирском, где иномарка столкнулась с грузовиками, погиб человек

В областном МВД рассказали подробности аварии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.