В Новосибирской области депутат пойдет под суд за дачу ложных показаний

Депутат совета депутатов Ордынского района пойдет под суд за дачу ложных показаний в суде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат совета депутатов Ордынского района пойдет под суд за дачу ложных показаний в суде. Против 44-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РФ.

— В производстве следственных органов находилось уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 160 УК РФ в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством», а также инженера по безопасности и охране труда этого предприятия, — сообщили в областном Следственном комитете. — Обвиняемый был вызван на допрос в качестве свидетеля по этому уголовному делу и, с целью помочь мужчинам избежать уголовной ответственности, дал заведомо ложные показания. На дополнительном допросе обвиняемый также дал заведомо ложные показания.

Руководителя предприятия и инженера признали виновными в присвоении денежных средств группой лиц с использованием своего служебного положения по части 3 статьи 160 УК РФ. Суд признал показания депутата на суде ложными, поскольку они опровергаются доказательствами, исследованными судом.

Несмотря на то, что сам мужчина свою вину не признает, его уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирский СК возбудил уголовное дело на депутата за дачу ложных показаний

Следователи проводят проверку (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.