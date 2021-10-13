Новосибирский СК возбудил уголовное дело на депутата за дачу ложных показаний

Депутат дал ложные сведенья во время судебного процесса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске против депутата Ордынского района возбуждено уголовное дело за дачу ложных сведений в суде. Он выступал в качестве свидетеля по делу бывшего руководителя МУП «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» и инженера. Об этом в среду, 13 октября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— В судебном заседании, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, свидетель по уголовному делу дал заведомо ложные показания с целью помочь указанным лицам избежать уголовной ответственности, — уточнили в ведомстве.

Суд признал показания мужчины ложными. Сейчас проводится проверка для установления всех деталей произошедшего, расследование продолжается.

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