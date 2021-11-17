Губернатор Андрей Травников представил в Москве проект Южного транзита в Новосибирской области

Строительство Южного транзита будет проходить в четыре этапа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Андрей Травников представил в Москве на Международном форуме «Транспорт России» проект развития транспортного каркаса в Новосибирской области. В том числе — был презентован проект Южного транзита.

— Объемы транзита грузов и пассажирских перевозок через наш регион из Европы в Юго-Восточную Азию постоянно растут. Ежегодно возрастает и поток туристов, направляющихся на юг — на известные алтайские курорты. Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг, — отметил глава региона.

Первый этап Южного транзита уже готов — это Бугринский мост, который был сдан в эксплуатацию в 2014 году. К нему также были построены развязки с улицами Ватутина и Большевистской. Второй этап будет представлять собой 22-километровую трассу, которая замкнет транспортное кольцо вокруг города, соединив Северный и Восточный обходы. Строительство Южного транзита будет проходить в четыре этапа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске в Октябрьском районе на Ключ-Камышенском плато построят гоночную трассу «Сибирское кольцо». Она займет площадь более ста гектаров. Строительство трассы потратят полмиллиарда рублей. Архитекторы вместе с нашими спортсменами из федерации автоспорта разработали концепцию строительства трассы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске построят гоночную трассу за полмиллиарда рублей

Она появится в Октябрьском районе (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.