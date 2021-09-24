В Новосибирске построят гоночную трассу за полмиллиарда рублей

Комплекс будет размещен на земельном участке в 114,6 гектара
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске в Октябрьском районе на Ключ-Камышенском плато построят гоночную трассу «Сибирское кольцо». Она займет площадь более ста гектаров. На строительство трассы потратят полмиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
— Архитекторы вместе с нашими спортсменами из федерации автоспорта разработали концепцию, которую представили мэру, — рассказала заместитель мэра Анна Терешкова.
По мнению мэра Анатолия Локтя, земля идеально подходит для возведения гоночной трассы и, например, построить на этом месте жилую застройку нет смысла. это связано с тем, что рядом расположена ТЭЦ-5 и высоковольтные линии.
Пока озвучена предварительная сумма, которая будет потрачена на проект «Сибирское кольцо». Это около 500 миллионов рублей.
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