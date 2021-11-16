В Новосибирске на улице Фрунзе перевернулся автомобиль

Рядом с местом аварии заграждения дорожников и еще одна машина. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске вечером во вторник,16 ноября, у дома №53 по улице Фрунзе перевернулась машина. Очевидцы засняли пришествие на видео и выложили в сеть.
— Машина видать наехала на препятствие и перевернулась, — говорит подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
На кадрах видео рядом с местом аварии можно рассмотреть ограждение ремонтных служб, а так же еще один автомобиль. Возможно, именно на эти ограждения и наехала машина. Пока неизвестно, есть ли в результате случившегося пострадавшие.
Ранее КП-Новосибирск писала о водителе КамАЗа, который не справился с управлением и врезался в металлическое сооружение. Из-за столкновения водителя зажало в кабине, и его пришлось вытаскивать сотрудникам МЧС.
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