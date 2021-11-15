Под Новосибирском водителя КамАЗа зажало в кабине во время ДТП у нефтебазы

Из-за удара, водителя зажало в кабине. Фото: "Свидетель Бердск"

В Бердске, вечером в пятницу 12 ноября, произошло ДТП у нефтебазы «Гигант». Водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. Мужчину зажало в кабине грузовика.

— ДТП произошло у дома №6 по улице Ленина и было оформлено с материальным ущербом. Водитель от медицинской помощи и госпитализации отказался, — рассказал КП-Новосибирск замначальника отдела УГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Ранее КП-Новосибирск писала о ДТП со смертельным исходом в Мошковском районе на Кузбасской трассе. Там КамАЗ столкнулся с двумя грузовиками: водитель КамАЗа погиб.

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