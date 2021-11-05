В Новосибирской области 35-летний водитель «КамАЗа» погиб в ДТП

Водитель грузовика выехал на встречную полосу, но не успел совершить маневр. Фото: УГИБДД НСО.
Ночью, 5 ноября, на трассе в Мошковском районе Новосибирской погиб водитель «КамАЗа», столкнувшись с двумя грузовиками. ДТП случилось на кузбасской трассе.
— В 00:50 в Мошковском районе на 52-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля КАМАЗ, следовавший со стороны Кемерова в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкновение с пятитонником «Хендай», а затем с грузовым автомобилем «Вольво», которые двигались навстречу. В результате погиб 35-летний водитель "КамАЗа, — сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.
В районе ДТП организовали реверсивное движение, поводится проверка.
Напомним, 4 ноября произошла авария: «ВАЗ» столкнулся с иномаркой. Водитель отечественного авто погиб, пострадала его пассажирка и подросток, ехавший в иномарке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер