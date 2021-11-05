В Новосибирской области 35-летний водитель «КамАЗа» погиб в ДТП

Водитель грузовика выехал на встречную полосу, но не успел совершить маневр. Фото: УГИБДД НСО.

Ночью, 5 ноября, на трассе в Мошковском районе Новосибирской погиб водитель «КамАЗа», столкнувшись с двумя грузовиками. ДТП случилось на кузбасской трассе.

— В 00:50 в Мошковском районе на 52-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля КАМАЗ, следовавший со стороны Кемерова в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкновение с пятитонником «Хендай», а затем с грузовым автомобилем «Вольво», которые двигались навстречу. В результате погиб 35-летний водитель "КамАЗа, — сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.

В районе ДТП организовали реверсивное движение, поводится проверка.

Напомним, 4 ноября произошла авария: «ВАЗ» столкнулся с иномаркой. Водитель отечественного авто погиб, пострадала его пассажирка и подросток, ехавший в иномарке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.