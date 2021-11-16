В Новосибирской области экс-директор детского лагеря выплатил долг в 700 тысяч по зарплате сотрудникам

Вместо оплаты труда, директор организации потратил деньги на иные нужды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области прокуратура проверила детский оздоровительный лагерь «Электрон», директор которого не выплатил сотрудникам около 2 миллионов рублей зарплаты.

— В ходе проверки выполнения трудовых обязательств «ДОЛ Электрон» работникам частично выплатили задолженность по заработной плате на сумму более 700 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробнее о ситуации с задержками зарплат на предприятии. Тогда на директора организации завели уголовное дело по статье 145.1 УК РФ за невыплату заработной платы.

Расследование уголовного дела продолжает находиться на контроле прокуратуры. Оставшуюся часть долга директору предприятия еще предстоит выплатить.

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