В Новосибирске под суд пойдет экс-директор компании за долг по зарплате сотрудникам в 700 тысяч

Задолженность по зарплате составила более 700 тысяч. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области экс-директор компании, производящей сельскохозяйственную технику пойдет под суд за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

— По данным следствия, в 2020 году обвиняемый, являясь руководителем организации, не выплачивал заработную плату 19 работникам организации более двух месяцев подряд. При этом, фигурант по делу имел реальную возможность погасить задолженность перед своими сотрудниками, однако деньги руководитель перечислял на иные нужды. В результате перед работниками организации образовалась задолженность на сумму свыше 700 тысяч рублей, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В ходе его расследования удалось добиться погашения задолженности перед сотрудниками предприятия в полном объеме. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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