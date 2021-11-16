В Новосибирске до конца года расторгнут контракт с охранной Монумента Славы

Видеоролик с подростками облетел весь интернет. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на аппаратном совещании мэра с главами районов и Центрального округа решили расторгнуть контракт с частным охранным предприятием, которое отвечало за Монумент Славы. Причиной этому послужил инцидент, произошедший в октябре 2021 года на территории Мемориала на видео засняли подростков, которые лежали и курили у Вечного огня. Их тогда засняли на видео очевидцы и выложили в сеть. Ситуация вызвала большой общественный резонанс среди горожан.
— Мы расторгнем контракт с охранным предприятием в ближайший месяц, — сообщила вице-мэр и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. — Из-за особого статуса и важности объекта, его следует охранять Росгвардии.
Также из-за инцидента мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил школам провести классные часы и другие мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и формирование гражданской ответственности.
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