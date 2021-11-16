Мэр Новосибирска на месяц наложил мораторий на строительство киосков

За месяц должны провести мониторинг киосков и ларьков Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мэр города Анатолий Локоть на месяц приостановил установку новых ларьков и киосков и поручил провести мониторинг действующих. Об этом сообщили в администрации города.

Начнется проверка с микрорайона МЖК, жители которого недавно выступили с протестом против строительства торгового павильона. Потом проверят также другие районы Новосибирска.

— Я несколько раз ставил задачу не увеличивать, а сокращать количество нестационарных объектов. Выглядит это все как барахолка. На митинг вышли конкретные люди, и объяснить им, почему в этом хаосе ларьков мы ставим еще один, я не могу! Потому что ставил совсем другую задачу, — сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как доложил градоначальнику глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков, территория МЖК перенасыщена торговыми объектами. Ряд торговых павильонов, в частности, действует прямо напротив того места, где снова планируется установить киоски.

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