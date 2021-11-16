В Новосибирске сотрудники ИЯФ СО РАН получат тысячу рублей за вакцинацию от коронавируса

Сотрудникам будут выплачивать 1000 рублей за вакцинацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске Институт ядерной физики СО РАН решил ввести стимулирующие выплаты в 1000 рублей для сотрудников, которые решат вакцинироваться от коронавируса. Приказ об этом вышел 15 ноября.

— Сотрудники, вакцинированные организованно на территории института, получат ее автоматически. Сотрудники, вакцинированные в других местах, получат ее по запросу, предъявив сертификат, — пояснили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Напомним, такой способ стимулировать сотрудников вакцинироваться ранее уже использовали новосибирские предприятия и частные организации. Они выплачивали своим работникам премии и дарили продуктовые наборы.

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