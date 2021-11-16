Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 11:55

В Новосибирске сотрудники ИЯФ СО РАН получат тысячу рублей за вакцинацию от коронавируса

Так учреждение решило поощрить работников, решивших сделать прививку
Галина СИМОНОВА
Сотрудникам будут выплачивать 1000 рублей за вакцинацию.

Сотрудникам будут выплачивать 1000 рублей за вакцинацию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске Институт ядерной физики СО РАН решил ввести стимулирующие выплаты в 1000 рублей для сотрудников, которые решат вакцинироваться от коронавируса. Приказ об этом вышел 15 ноября.

— Сотрудники, вакцинированные организованно на территории института, получат ее автоматически. Сотрудники, вакцинированные в других местах, получат ее по запросу, предъявив сертификат, — пояснили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Напомним, такой способ стимулировать сотрудников вакцинироваться ранее уже использовали новосибирские предприятия и частные организации. Они выплачивали своим работникам премии и дарили продуктовые наборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бонусы за вакцинацию от коронавируса в Новосибирске: привитым — гречка, сахар и 4000 рублей

Мы выяснили, как поощряют на предприятиях вакцинировавшихся сотрудников и что предлагают пенсионерам (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.