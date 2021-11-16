На новогодних утренниках в Новосибирске будут требовать QR-коды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Новосибирске состоятся новогодние утренники во дворцах культуры и театрах. Там уже подготовили программы и начали продавать билеты на мероприятия. При этом будет действовать правило посещения для всех театров — предъявление QR-кода, сообщила директор «Городской дирекции творческих программ» Ирина Саркисян.

— QR-коды нужно будет предъявлять людям старше 18 лет. Для детей он не потребуется. Заполняемость залов будет 50 %. До Нового года, я думаю, ничего не поменяется, — уточнила Ирина Саркисян.

Ранее КП-Новосибирск писала, что QR-коды не будут требовать на катках в Ледовом городке и парках.

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