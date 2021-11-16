Следователи проводят проверку после избиения отчимом 9-летнего пасынка под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку после избиения отчимом 9-летнего мальчика. Инцидент случился в Искитимском районе.

— По данному факту следственным отделом по Искитимскому району регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки по статье 117 УК РФ «Истязание», — говорится в сообщении регионального Следкома.

В ведомстве добавили, сейчас проводятся мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее КП-Новосибирск писала, 9 ноября 9-летний мальчик попал в больницу с кровоподтеками на лице, теле и руках. Как выяснилось, ребенка избил его 46-летний отчим.

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