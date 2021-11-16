В транспортном СК назвали причину посадки рейса «Томск-Москва» в новосибирском аэропорту. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК РФ назвали причину посадки самолета, летевшего рейсом «Томск-Новосибирск», в Толмачево. По данным СК на транспорте, борт приземлился из-за проблем с крылом самолета.

— По предварительным данным, 16 ноября 2021 года в дневное время самолет Boeing 737 осуществлял рейс Томск-Москва. В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна решил посадить самолет в аэропорту Новосибирска. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет, — уточнили в СК на транспорте.

Сейчас в ведомстве проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств авиаинцидента. В ходе ее дадут оценку действиям экипажа, а также действиях наземных служб.

Ранее сообщалось, что самолет «Томск-Москва» больше часа кружил над Новосибирском, сжигая топливо.

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