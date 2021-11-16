Над Новосибирском больше часа кружил самолет из Томска

Самолет совершил посадку в Толмачево Фото: Александр ГЛУЗ

Над Новосибирском больше часа кружил самолет авиакомпании S7, летевший из Томска в Москву. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

— По данным сервиса Flightradar, Boeing 737 авиакомпании S7, вылетевший рейсом 2616 из Томска в Москву, уже более часа кружит под Новосибирском, вырабатывая топливо перед аварийной посадкой в аэропорту Толмачево, — сообщили очевидцы.

Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, самолет готовился к штатной, а не к аварийной посадке. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево.

Известно, что самолет уже приземлился в новосибирском аэропорту. Посадка прошла без происшествий.

В авиакомпании S7 пока не прокомментировали, почему самолет приземлился в Новосибирске.

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