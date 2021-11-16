Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что надо вводить QR-коды на транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 16 ноября, в Новосибирск прибыл федеральный Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Основная цель его визита — встреча с новосибирскими предпринимателями — руководителями деловых ассоциаций, объединений и представителями наиболее пострадавших от ковидных ограничений отраслей бизнеса. На встрече Титов предложил ввести QR-коды и в общественном транспорте.

— Если вводите QR-коды в общепите, то вводите и на транспорте, — сказал Титов, комментируя ситуацию в Новосибирске на встрече с предпринимателями.

Известно, бизнес-омбудсмен также проведет личный прием предпринимателей совместно с заместителем Генерального прокурора РФ.

Напомним, в Новосибирской области с 12 ноября в заведениях общепита, на выставках, в санаториях и на базах отдыха начала действовать система QR-кодов. При этом барам и ресторанам разрешили работать с 23:00 до 6 утра.

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