Министр образования Новосибирской области высказался по поводу фразы директора школы о «непередовых гражданах страны»

Представители минобра не имеют претензий к речи педагога. Фото: кадры из видео

В министерстве образования Новосибирской области прокомментировали слова директора школы № 82 Елены Минаевой о том, что родители ее учеников, трудящиеся на заводе, «далеко не передовые граждане страны». Эта формулировка оскорбила многих новосибирцев.

— Лица, считающие, что они подверглись дискриминации, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав (статья 3 Трудового кодекса РФ). Министерство образования Новосибирской области не считает возможным комментировать фразу, вырванную из контекста, —ответил КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

Напомним, в сети получил резонанс видеоролик с выступлением Елены Минаевой на конкурсе «Директор года России — 2021», который проходил еще в начале октября. Это вызвало скандал, родители принялись осуждать педагога за высокомерие.

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