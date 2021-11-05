«Не передовые граждане страны, трудятся на заводах»: слова директора новосибирской школы о родителях учеников вызвали скандал

Слова директора школы №82 вызвали шквал критики в ее адрес в соцсетях. Фото: кадры из видео.

Слова директора новосибирской школы № 82 Елены Минаевой вызвали негодование у жителей города. Она участвовала в конкурсе «Директор года России — 2021» и, отвечая на очередной вопрос, неудачно высказалась про родителей учеников: «Это далеко не передовые граждане, они трудятся на заводах». Видео завирусилось в соцсетях спустя почти месяц после конкурса, мамы и папы тут же принялись осуждать педагога за высокомерие. Но есть и те, кто заступается за нее. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«НЕПРИЯТНО БЫЛО СЛУШАТЬ»

Елена Минаева — лауреат всероссийского конкурса «Директор года России — 2021», он проходил еще в начале октября. Первое место она не заняла, зато по итогам другого конкурса школа № 82 была признана самой успешной в России. Правда, некоторые родители учеников теперь так не считают. Все из-за неудачного ответа на вопрос жюри во время конкурса «Директор года». Когда Минаеву спросили, какие перед ней стоят риски, она сказала:

— Наша школа находится в промышленном районе крупного мегаполиса. Контингент детей и родителей нашей школы, это, чтобы вы понимали, далеко не передовые граждане нашей страны. Под передовыми мы понимаем очень мотивированных, ориентированных на инвестиции в своих детей людей. Нет, это люди, которые в основном трудятся на заводах, которым нравится, что дети ходят в нашу школу, потому что она новая, там удобно, там вкусно кормят. Для них это главное, там безопасно. Очень трудно было выстраивать диалог с родителями. Мы придумали специально для родителей порядка шести проектов, которые действуют до сих пор. Моя главная задача — продолжать их развивать.

Конечно, педагог не желала никого намеренно унизить, а хотела подчеркнуть, как важно создать гармонию в отношениях школы и родителей. Но в итоге все вышло наоборот. В инстаграм-группе net_distantsionke ее позицию разнесли в пух и прах. Мама и папы стали писать:

— Неприятно слушать эту женщину. Не услышала про любовь к знаниям, про ценности.

— Ужасное высокомерное отношение к родителям, слова «контингент», «заводы» и «покушать» не маскируют, а подчеркивают то, что на самом деле она заменяет этим словом — «быдло».

— Акцент ставится совершенно не на том, на чем стоит! Школа — это знания, а не столовая, и в школах дают знания детям разных родителей. Такими высказываниями сами себя опускают, но не возвышают, как им кажется, — в основном такими комментариями сопровождается видео.

Впрочем, такого мнения придерживаются не все.

«ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ ВСЕХ»

На защиту Минаевой встал штаб при региональном минобре. Там уверяют: травлю директора решили начать родители-антиваксеры, которые выступают против удаленки и имеют с Еленой личные счеты.

— Речь (Елены Минаевой во время конкурса) идет на профессиональном языке, и слово «контингент» для системы образования не ново, но оно не несет того смысла, которым его наделяют люди, сделавшие эту нарезку. Это даже не то, что вырвано из контекста — если вы посмотрите все выступление, то увидите вообще другой смысл. Меня удивляют люди, которые делают такие видеонарезки. Это ведь желание вызвать хайп, скандал, — ответила КП-Новосибирск руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко.

По ее словам, ролик сделали недоброжелатели, которые создавали такие же «видеокомпроматы» на других людей.

— Эти люди состоят в группировке, иначе я не могу это назвать. Они воюют против вакцинации, против цифровизации, стоят с плакатами. И одна из родителей школы №82 в этой группировке состоит, — говорит Оксана Василенко — Конкурс был еще 6 октября и не взорвал страну, а теперь вдруг всплыло это видео. Это дело рук конкретного человека. Я открыто призываю людей думать и анализировать, когда смотрят этот ролик.

ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ НАКАЗАНИЕ?

А вот юрист Михаил Жуков считает, что высказывание может довести Елену Минаеву вообще до суда:

— Начнем с того, что слова относительно родителей детей носят не просто некорректный, а, на мой взгляд, глубоко аморальный и незаконный характер. Законодательством предусмотрена ответственность за унижение человеческого достоинства по различным мотивам. В данном случае мотив материальный. Идет деление на элиту и простых людей. Нельзя упрекать человека в том, что он работает на заводе, не всем быть олигархами. Учитывая, что это директор, я полагаю, что надо провести всестороннюю объективную проверку с дальнейшими оргвыводами. А родители учеников вообще могут подать в суд и попробовать взыскать моральную компенсацию за такие унизительные слова, — сказал КП-Новосибирск юрист Михаил Жуков.

Сама Елена Минаева была не доступна для комментариев, также от них отказался министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, сказав писать редакции письменный запрос, мы его отправили.

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