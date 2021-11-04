Директор новосибирской школы назвала родителей своих учеников «далеко не передовыми гражданами» — они работают на заводах

Директор школы назвала работающих на заводах родителей школьников «далеко не передовыми гражданами страны». Фото: Кадр из видео

Директор школы №82 в Новосибирске Елена Минаева во время своего выступления на конкурсе «Директор года России — 2021» произнесла довольно неоднозначное высказывание в адрес родителей своих учеников. Родителей школьников, работающих на заводах, женщина назвала «далеко не передовыми гражданами страны».

— Наша школа находится в промышленном районе крупного мегаполиса. Контингент детей и родителей нашей школы, это, чтобы вы понимали, далеко не передовые граждане нашей страны. То есть, какими мы называем каких-то очень мотивированных, ориентированных на инвестиции в своих детей, людей. Нет, это люди, которые в основном трудятся на заводах, которым нравится, что дети ходят в нашу школу, потому что она новая, это удобно, там вкусно кормят. Для них это главное, там безопасно. Очень трудно было выстраивать диалог с родителями, — сказала Елена Минаева.

Несмотря на то, что потом директор отметила, что как раз таки активная работа с родителями учеников в их школе сейчас и направлена на то, чтобы продемонстрировать им все возможности современного образования, такая формулировка педагога все же вызвала шквал негодования среди сибиряков. В комментариях под видеозаписью выступления Елены Минаевой многие люди возмутились таким разделением родителей учеников на категории:

— Если руководитель образовательного учреждения называет учащихся и их родителей «далеко не передовыми гражданами страны», то, конечно, сложно будет найти с ними общий язык, — написали сибиряки в группе net_distantsionke в инстаграме. — Также интересно, почему вдруг директор решила, что, если человек трудится на заводе, то ему обязательно должно нравиться только то, чтобы в школе ребенка вкусно кормили и ему было безопасно? Дети в школу ходят за знаниями, а не за «покушать».

По данным областного минобра, директор школы №82 стала лауреатом конкурса «Директор года России — 2021».

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