Власти прокомментировали инцидент в школе, где шестиклассник порезал руку ножом

Власти проводят проверку по инциденту Фото: Андрей КОПАЛОВ

Власти Новосибирской области прокомментировали инцидент в школе №102, где шестиклассник порезал руку ножом коридоре. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

— По факту публикации в СМИ сведений о деструктивном поведении несовершеннолетнего в образовательной организации, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска организована проверка качества организации образовательного и воспитательного процессов в школе. Устанавливаются причины и условия происшествия. Администрацией школы организовано взаимодействие с родителями учеников, а также оказание необходимой помощи детям, — сообщили КП-Новосибирск в правительстве Новосибирской области.

Сейчас ситуация находится на контроле в областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 13 ноября. Подросток ходил с окровавленной рукой по коридорам школы, забрызгивая стены кровью.

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