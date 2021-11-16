В Новосибирске шестиклассник порезал руку и забрызгал кровью коридор

Мальчик вышел в коридор во время урока Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новосибирской школе №102 шестиклассник порезал руку ножом и ходил по коридорам, забрызгивая все кровью. Инцидент произошел в субботу, 13 ноября. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил министр образования области Сергей Федорчук.

— Вопросы к мэрии. Учредители они.Сегодня мы проводим педагогическое расследование. Пока комментировать нечего, — заявил он.

Известно, что мальчик самовольно покинул третий урок и расхаживал по коридорам школы. По информации некоторых местных СМИ, подростка не первый раз видели с ножом в школе.

Редакция направила запрос на мэрию Новосибирска.

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