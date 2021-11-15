Под Новосибирском опрокинувшийся грузовик перегородил проезд по трассе

Часть дороги оказалась перекрыта. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области на участке трассы между поселками Мошково и Ояш опрокинулся грузовик и перекрыл большую часть дороги. ДТП произошло вечером, 15 ноября. На трассе из-за аварии образовалась длинная пробка. Автомобилисты засняли последствия произошедшего на видео и выложили в сеть.

— Там под вечер гололед ужасный был и пробка на несколько километров, мы час стояли! — рассказывает один из подписчиков паблика Вконтакте «АСТ-54». — Два самосвала в кюветах по обе стороны, один со смятой кабиной на обочине.

Ранее КП-Новосибирск писала о ДТП случившемся на том же участке трассы. 4 ноября. Тогда там иномарка столкнулась с грузовиком, и водитель автомобиля получил перелом обеих ног.

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