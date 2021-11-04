Водитель иномарки получил перелом обеих ног после ДТП с грузовиком.
Под Новосибирском водитель иномарки получил перелом обеих ног после ДТП с грузовиком. Авария случилась на автодороге, соединяющей Мошково и Ояш.
— В среду, 3 ноября, на автодороге между поселком Мошково и селом Ояш, грузовик МАЗ с полуприцепом занесло на встречку, где он столкнулся с иномаркой. А минивэны выпали уже из прицепа грузовика, — рассказал паблику «АСТ-54» очевидец ДТП.
Водителя иномарки после столкновения зажало в машине, выбираться оттуда ему помогали спасатели. Позже мужчину госпитализировали с переломом обеих ног.
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