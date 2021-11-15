Лунное затмение 19 ноября в Новосибирске: во сколько начнется, можно ли увидеть

Затмение будет видно в восточной части Сибири. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда произойдет лунное затмение 19 ноября в Новосибирске. Специалисты рассказали, что новосибирцы не смогут его увидеть: для наблюдения за небесным шоу им придется взять билет в восточную часть страны.

— Частное лунное затмение 19 ноября 2021 года станет единственным затмением этого года, видимым с территории России. Но его условия наблюдения не будут благоприятными, так как на большей части нашей страны оно придется на дневное время и Луна будет располагаться под горизонтом. Теневое затмение с начала до конца будет видно в Дальневосточном федеральном округе вечером. Наибольшая фаза затмения, практически полная, может также наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения – в центральной, восточной и северной Сибири, — рассказала специалист УНЦ «Планетарий» Виктория Дамм.

Пик затмения пройдет в 16:04, когда Луна будет находиться под горизонтом. В это время в Новосибирске светло, поэтому невооруженным взглядом лунное затмение не будет видно.

Напомним, сейчас за городом в ясную погоду можно наблюдать метеорный поток Леониды.

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