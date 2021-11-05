Метеорный поток Леониды в Новосибирске с 6 по 30 ноября 2021 года: где и когда можно наблюдать

Звездопад можно будет наблюдать почти целый месяц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорный поток Леониды в Новосибирске с 6 по 30 ноября 2021 года можно будет наблюдать при ясном небе. Пика звездопад достигнет 17 ноября.

— Метеорный ливень связан с кометой 55P/Темпеля-Тутля, впервые зарегистрированной в 1865 году. Метеорное вещество сконцентрировано около кометы, а не распределено равномерно по орбите, поэтому красивые зрелища возможны только раз в 33 года, при условии того, что комета проходит близко к орбите Земли, — рассказала специалист УНЦ «Планетарий» Виктория Дамм.

Обычно в этот период в небе пролетает небольшое число метеоров, но иногда отмечаются и захватывающие зрелища и до 40 метеоров в час.

Для того чтобы наблюдать «падающие звезды» не нужны бинокли и телескопы, так как частицы стремительно разлетаются в разные стороны на большом участке неба. Желательно удалиться от городской засветки и высотных зданий, туда, где виден горизонт и ясное небо. А чтобы знать, куда смотреть, можно воспользоваться мобильными приложениями-путеводителями по звездному небу.

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