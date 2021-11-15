В Новосибирской области по нацпроектам благоустроили почти 200 территорий более, чем за миллиард рублей

Самым крупным нацпроектом по благоустройству стал Заельцовский парк. Фото: Мэрия Новосибирска

Новосибирская область в этом году на благоустройство территорий в населенных пунктах направила 1,26 миллиард рублей. Об итогах реализации мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ во время оперативного совещания, которое провел Губернатор Андрей Травников в Правительстве региона, доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

— В этом году проведена масштабная работа: благоустроено более двухсот малых и крупных объектов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В 2022 году необходимо готовиться к такой же напряженной работе и в рамках нацпроекта, и в рамках наших программ — и исполнения депутатских наказов, и инициативного бюджетирования, грантовых программ — везде присутствуют мероприятия по благоустройству территорий. Особенно важно вовлекать в эту работу жителей, общественные объединения и организации: в согласование проектов, в определение внешнего вида объектов, — подчеркнул Губернатор.

В этом году на благоустройство территорий в Новосибирской области был направлен 981 миллион рублей. На эти средства было приведено в порядок 115 придомовых территорий и 71 общественное пространство.

Проекты — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды были реализованы в городах Купино, Карасук и Куйбышев. А в Новосибирске самым крупным нацпроектом по благоустройству стал Заельцовский парк. Напомним, там планируется обустроить пешеходные дорожки, экотропы и трассы для «Скандинавской ходьбы». А также, помимо всего прочего, в парке установят дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену. Рядом с детской площадкой планируют возвести сухой ручей из многолетних растений. Для художников организуют неоновую рощу: здесь они смогут устанавливать разные арт-объекты, которые вечером будут подсвечиваться. Для посетителей парк планируется открыть уже весной следующего года.

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