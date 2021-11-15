Главную елку Новосибирска установят на площади Ленина до 1 декабря

Главную елку установят к началу календарной зимы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Главную новогоднюю Елку Новосибирска установят на площади Ленина в Театральном сквере до 1 декабря. Об этом рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
— Установку главной новогодней ели в Театральном сквере запланировано начать с 26 ноября 2021 года. В зависимости от текущих погодных условий, предполагаемый срок окончания монтажа ели — до 1 декабря 2021 года, — приводит слова департамента пресс-служба мэрии города.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске зальют 50 катков. Уже стартовала подготовка к заливке. На стадионе «Чкаловец», Нарымский сквер и площади, расположенной напротив НОВАТа.
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