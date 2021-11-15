Задержан заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Новосибирске. Фото: ГУФСИН по НСО.

В понедельник, 15 ноября, стало известно о задержании заключенного, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-8 в Новосибирской области. О побеге Алексея Алексеева сообщалось в пятницу, 12 ноября.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области задержали осужденного, который самовольно покинул рабочее место выводного объекта участка колонии-поселения при ФКУ ИК-8, — сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Напомним, в колонии-поселения заключенные содержатся без охраны, однако под надзором администрации колонии. Осужденные могут передвигаться по территории колонии, а с разрешения администрации колонии у них есть возможность передвигаться без надзора вне колонии-поселения. Известно также, что осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценности.

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