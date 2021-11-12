В Новосибирске из колонии-поселения сбежал заключенный

33-летний Алексей Сергеевич Алексеев самовольно ушел из колонии-поселения. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области
В Новосибирской области из колонии-поселения при ИК-8 сбежал заключенный — 33-летний Алексей Сергеевич Алексеев. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в областном ГУФСИН.
— В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. Они могут передвигаться по территории колонии, а с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Помимо этого могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовался разыскиваемый осужденный, самовольно покинув рабочее место выводного производственного объекта, — сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.
Сбежавший заключенный был осужден за грабеж и разбой. Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите об этом в ГУФСИН: дежурная часть — 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска — 8-(383)-252-15-63, 8-923-731-32-33.
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