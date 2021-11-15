В Новосибирске 27 ноября откроется спортивный гипермаркет «Decathlon»

Открытие состоится 27 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 27 ноября состоится открытие французского спортивного магазина «Decathlon». Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе магазина.

— Перед тем, как принять акт о передаче, каждый магазин проходит строгую проверку на качество и безопасность, которые должны отвечать европейским и российским стандартам. Чтобы удостовериться, что магазин безопасен и отвечает всем требованиям, нам пришлось перенести открытие, — пояснил руководитель внешних коммуникаций «Decathlon» в России Егор Севалкин.

Напомним, ранее спортивный гипермаркет уже переносил открытие. Магазин планировали открыть еще в начале лета, но планы изменились - потребовалось время на завершение всех необходимых работ.

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