Французский магазин Decathlon перенес открытие своего гипермаркета в Новосибирске

Гипермаркет обещают открыть к концу осени. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске снова перенесли открытие французского спортивного гипермаркета «Decathlon». Изначально магазин планировали открыть еще в начале лета, но планы изменились. Главной причиной такой задержки представители гипермаркета называют обеспечение безопасности клиентов:

— Для нас важнее, в первую очередь, соблюсти высокие стандарты качества при строительстве, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности для наших клиентов. Мы надеемся, что Decathlon Новосибирск откроет свои двери до конца осени, — рассказал КП-Новосибирск Егор Севалкин, руководитель внешних коммуникаций Decathlon в России.

Напомним, Decathlon — это крупнейшая сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха. Бренд производит товары более чем для семидесяти видов спорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.