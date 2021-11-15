Школьница, которая искала понравившегося спецназовца с митинга, рассказала, чем закончились поиски

Софья так и не нашла парня с митинга. Фото: личный архив/Алена МАРТЫНОВА.

Полгода назад история Софьи Рощупкиной - школьницы из Бердска - облетела все соцсети. Она влюбилась в спецназовца, с которым случайно познакомилась на митинге в Новосибирске, вот только номерами телефона они не обменялись. Парень сказал, что не имеет права знакомиться на службе.

Девушка решила попробовать его найти после митинга, написала в различные группы. Вроде, даже появилась зацепка: вроде бы кто-то догадался, о ком идет речь, и написал об этом Софье.

- Я до сих пор не знаю, ошибся человек или нет, но со мной больше никто так и не связался. Поиски я прекратила: если человек не хочет, чтобы его искали, то зачем это нужно? - поделилась с КП-Новосибирск Софья.

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