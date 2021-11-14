В Новосибирске следователи показали фото возможного убийцы 24-летней девушки

На фото - возможный убийца. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Следственное управление СК РФ по Новосибирской области показало фото возможного убийцы 24-летней девушки. Напомним, нападавший расправился с сибирячкой 21 октября в квартире одного из домов в Ленинском районе.
Правоохранители после того, как девушку обнаружили мертвой, возбуждили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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