Новосибирский общепит опустел после введения QR-кодов

На входе в ресторан проверяют QR-код. Фото: Регина Изюмова

В пятницу, 12 ноября, в Новосибирске официально стали пускать в кафе и рестораны только после предъявления QR-кодов. По сообщениям местных СМИ, общепит опустел из-за веденных ограничительных мер. Однако, как удалось выяснить КП-Новосибирск, после полудня ситуация изменилась. Наша читательница рассказала, как обстоят дела в зоне общепита в ТЦ «Аура».

Фото: предоставлено Региной Изюмовой.

— Зоны известных фаст-фудов атакованы людьми: все стоят возле экранов и делают заказы. Что касается ресторанов — они открыты, на входе стоят администраторы и проверяют наличие QR-кодов и пропускают посетителей. Так, например, посадка в ресторане «Хачапури», как до введения кодов была полной, так и сейчас продолжат такой быть, все столы заняты, — поделилась сибирячка Регина Изюмова.

Фото: предоставлено Регииной Изюмовой.

Фото: предоставлено Региной Изюмовой.

Напомним, с 12 ноября начала работать пропускная система QR-кодов на объектах общественного питания. В кафе и рестораны можно также зайти с ПЦР-тестом или медотводом.

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