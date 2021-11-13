В полиции не стали возбуждать дело после избиения новосибирского поэта

ЖЕна поэта намерена наказать полицейских за упущенное время Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске полиция отказалась возбуждать уголовное дело после избиения местного поэта. Стражи порядка пояснили это тем, что для этого недостаточно причин. Об этом сообщает портал «ЧС-ИНФО».

— По факту получения травмы гражданином сотрудниками отдела полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления). Дополнительно сообщаю, что в соответствии со ст. 140 УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, — пояснили порталу в МВД.

Такой исход дела вызывает негодование у родственников потерпевшего. Жена новосибирского поэта уверена, что время потеряно, можно было посмотреть по камерам в подъезде, где и нашли побитого мужчину. Известно, что у него диагностирована афазия, а это говорит о том, что повреждена кора головного мозга, и мужчина не сможет жить как раньше.

Супруга потерпевшего продолжит добиваться справедливости, обращаясь в соответствующие органы. Также она хочет наказать полицейских, которые упустили время в расследовании.

Напомним, на новосибирского поэта напали по пути домой. Мужчина получил серьезный удар по голове и был доставлен в больницу. Инцидент произошел в сентябре 2021 года.

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