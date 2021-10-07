«У него пропал дорогой телефон»: новосибирского поэта избили до комы, когда он шел домой

На новосибирского поэта напали по пути домой. Фото: Влад КОМЯКОВ

На новосибирского поэта напали по пути домой. Мужчина получил серьезный удар по голове и сейчас находится в больнице, а его жена пытается добиться возбуждения уголовного дела. Произошло ЧП около двух недель назад.

— Когда муж и отец не вернулся из гостей, домочадцы забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию об исчезновении человека. Полицейские сработали хорошо и оперативно, вместе с волонтерами им вскоре удалось найти в больницах города похожего человека. Родственники подтвердили, что это действительно был их муж и отец — его доставили туда с тяжелыми травмами, — сообщает издание «ЧС-ИНФО». — Сейчас сибиряк находится в реанимации. По словам родных, он едва не впал в кому и сейчас все еще подключен к ИВЛ.

С собой в день случившегося у мужчины был дорогой сотовый телефон, которого в его вещах не нашли. Поэтому родные сибиряки подозревают, что напали на него с целью ограбления. О произошедшем первыми в полицию заявили медики, потом с заявлением в участок пришла и жена потерпевшего. Однако, по словам женщины, в возбуждении уголовного дела ей отказали якобы за неимением оснований. Но оставлять это так сибирячка не намерена.

Сейчас журналисты уже направили официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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