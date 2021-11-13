В Новосибирской области курьеров обязали привиться до 17 января

В случае отказа от вакцинации они лишатся работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области курьеры должны будут привиться от коронавирусной инфекции до 17 декабря первым компонентом вакцины, а второй должен быть поставлен до 17 января. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре.

— До 17 декабря сотрудники гостиниц и курьеры должны пройти первый этап вакцинации, а до 17 января — второй этап, — сообщает ведомство.

Напомним, ранее в Новосибирской области расширили список профессий, представители которых должны обязательно вакцинироваться. Отказавшись от прививки, они будут отстранены от работы.

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